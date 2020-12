Massentests - In Steiermark "läuft es ruhig und ohne Zwischenfälle"

Personal der Massenteststation in der Früh noch einmal getestet - niemand positiv - BILD

"In der Steiermark läuft bei den Massentests für Pädagogen und Kindergarten-Personal alles ruhig und ohne Zwischenfälle", sagte Harald Eitner, Leiter der steirischen Fachabteilung für Katastrophenschutz am Samstag in Graz. Die elektronische Anmeldung habe funktioniert, es sei ein guter Testlauf für die Massentests für die Bevölkerung nächstes Wochenende. Vor Beginn des Testens am Krampustag seien alle rund 700 steirischen Helfer auf Covid-19 getestet worden, alle negativ.

Rund 20.000 Angehörige von Bildungsberufen hätten sich angemeldet, sagte Eitner. Es herrsche ein Kommen und Gehen, er hoffe, das bleibe so, sagte Eitner. Der Andrang war am Vormittag des Krampustages dennoch überschau- und bewältigbar: Wer gegen 11.00 Uhr eintraf, kam auch gleich dran. Landesrettungskommandant Peter Hansak, der aufgrund seiner Rotkreuz-Uniform deutlich herausstach, fand auch die Zeit, die Anfrage eines Radfahrers zu beantworten, ob man sich gleich testen lassen könne. Man werde Eitner zufolge etwa im Congress auch kurz nach 16.00 Uhr sich noch testen lassen können, wenn man keinen Slot bekommen habe. Das elektronische Anmeldesystem habe gut funktioniert, sagte Eitner. Alle ab 6.30 Uhr getesteten Helfer seien negativ, was sehr erfreulich sei. In Graz würden am Samstag und Sonntag rund 7.500 Pädagogen und Kindergärtner getestet.

Laut Landesfeuerwehrkommandant Reinhold Leichtfried sind 155 Feuerwehrleute jeweils am Krampus- und am Nikolaustag am Wochenende im Einsatz. Sie regeln die Parkplätze bzw. den Zu- und Ablauf von Personen heute in der Steiermark bei den 20 Teststationen mit 37 Testspuren im Einsatz. Am nächsten Wochenende sind über 2.200 Feuerwehrleute im Einsatz, da man dann deutlich mehr Teststationen und Testspuren habe, sagte Leichtfried zur APA. Die Feuerwehren selbst checken ihr Personal in der Feuerwehrschule Lebring auf das Coronavirus.

Hansak wies darauf hin, dass nach einem positiven Ergebnis des Antigen-Schnelltests die Person umgehend zu einem weiteren Test mittels PCR-Methode gebeten werde. Der steirische Militärkommandant Brigadier Heinz Zöllner hatte sich vor seinem Eintreffen beim Congress selbst ein Bild vom Betrieb der Teststationen in der Steiermark gemacht: "Läuft alles tadellos, in guter Zusammenarbeit", sagte er. Rund 190 Soldaten waren am Samstag und Sonntag dazu eingesetzt.

Eitner sagte, ab Montag, dem 7. Dezember, stehe das telefonische Anmeldetool des Landes für die Massentests für die Bevölkerung am Wochenende des 12. und 13. Dezember zur Verfügung. Die Nummer zur Anmeldung lautet auf 0316-376-300. Anmelden könne man sich von Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 7.00 und 17.00 Uhr. Man habe mit den Abläufen ein Callcenter beauftragt, rund 60 Mitarbeiter werden die Anrufe entgegennehmen.

Ein Zwischenergebnis über die Testungen des Samstag könnte eventuell am Abend vorliegen.

( S E R V I C E - Informationen zu den Coronavirus-Massentests sind unter www.steiermarktestet.at abrufbar.)