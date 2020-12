Massentests - In Tirol am Freitag noch nicht alle Testlokale geöffnet

130 von 297 Teststationen am ersten Tag zugänglich - In Innsbruck zeigt Online-Ampel Auslastung der Teststationen

In Tirol werden mit Start des Corona-Massentests am Freitag - wie angekündigt - noch nicht alle Testlokale geöffnet sein. Zunächst werden 130 Teststationen den Bürgern, die sich freiwillig testen lassen, zur Verfügung stehen, informierte das Land Donnerstagabend. Vor allem kleinere Gemeinden folgen dann am Wochenende. Insgesamt 297 Testlokale gibt es im Bundesland. Zehn kleinere Kommunen bieten anstelle von Teststationen mobile Testungsmöglichkeiten an.

64 Testlokale tirolweit sind in Schulen untergebracht. Indes spielten auch prognostizierte Witterungsverhältnisse bei den Planungen bis zuletzt eine Rolle. "Aufgrund der aktuellen Schneeprognosen haben einige Osttiroler Gemeinden ihre Öffnungszeiten bereits verschoben bzw. vorverlegt", erklärte der Projektleiter von "Tirol testet", Elmar Rizzoli. Insgesamt 688.680 Personen waren im Bundesland aufgerufen, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Die überwiegende Zahl der Testlokale wird von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet sein.

Pro Stunde sind laut den Verantwortlichen insgesamt 37.000 Abstriche möglich. Über 7.000 Menschen werden bei der Aktion mithelfen. Allein über 4.000 Feuerwehrleute sind an den drei Testtagen im Einsatz.

Um große Menschenansammlungen zu vermieden, kommt in der Landeshauptstadt Innsbruck eine Online-"Ampel" zum Einsatz, anhand derer sich die Bürger über die Auslastung in den Teststationen informieren können. Nach dem Vorbild der Verkehrsampel wird die entsprechende Auslastung in den Farben grün (gering), gelb (mittel) und rot (hoch) angezeigt.

(S E R V I C E - Laufend aktualisierte Informationen online unter www.tiroltestet.at; kostenlose Hotline des Landes: Tel. 0800 80 80 30)