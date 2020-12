Massentests - In Wien 56 positive Fälle an Tag Zwei

Insgesamt wurden an den drei Standorten 21.329 Antigen-Schnelltests durchgeführt

In Wien sind am Samstag, am zweiten Tag der Massentests über die Schnelltestungen 56 Coronavirus-Infektionen entdeckt worden. Das teilte ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Abend via Twitter mit. Insgesamt wurden an den drei Standorten Stadthalle, Messe Wien und Marx-Halle 21.329 Antigen-Schnelltests durchgeführt.

56 Personen erhielten dabei ein positives Ergebnis und führten anschließend noch an Ort und Stelle einen PCR-Test in Form eines Gurgeltests durch. Dies ist notwendig, da ein positives Ergebnis bei einem Schnelltest aufgrund der Fehleranfälligkeit durchaus ungenau sein kann. Weitere 56 Personen mussten ebenfalls gurgeln, da der Nasenabstrich nicht geklappt hat. Die Ergebnisse dieser Tests lagen am Samstagabend noch nicht vor.