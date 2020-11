Massentests - "Innsbruck testet" an sechs Standorten

Darunter Messehalle, Congress sowie Olympiahalle

Die von kommenden Freitag bis Sonntag in Tirol angesetzten Corona-Massentests werden in der Landeshauptstadt Innsbruck von 7.00 bis 17.00 Uhr an insgesamt sechs Standorten stattfinden - an drei Hauptstandorten sowie drei kleineren Testlokalen. Bei den Hauptstandorten handelt es sich nach Angaben der Stadt um die Messehalle, den Congress Innsbruck sowie die Olympiahalle.

Die Stadt bat indes Bürger mit medizinischen Kenntnissen oder Erfahrungen in der Pflege, um ihre Unterstützung bei der Durchführung. Ärzte, Pflegepersonal, ausgebildete Sanitäter sowie Veterinärmediziner könnten sich über https://stadt-innsbruck-testet.typeform.com/to/e02UIlly. registrieren, hieß es.