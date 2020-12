Massentests - IT-Erfassungssystem in der Stadthalle ausgefallen

Umstieg auf analoge Aufnahme der Daten

Die IT hat zum Auftakt der Coronavirus-Massentests in Wien am Freitag für Probleme gesorgt: In der Stadthalle - einem von drei Teststandorten in Wien - ist das elektronische Erfassungssystem ausgefallen, wie das Bundesheer der APA berichtete. Somit werden die Daten nun analog gesammelt, also in Formulare eingetragen.

An der Abwicklung oder Dauer der Untersuchungen ändere sich nichts, wurde versichert. Die Teilnehmer würden ihre Ergebnisse trotzdem sofort erhalten. Die Daten werden später ins IT-System eingetragen.