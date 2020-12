Massentests - Junge Innsbrucker nahmen Angebot besonders gut an

Jahrgänge 1973 bis 1978 zeigten wenig Interesse

Nach dem Massentest in Tirol am vergangenen Wochenende hat die Landeshauptstadt Innsbruck eine "Kurzanalyse" durchgeführt. Demnach nahmen vor allem junge Innsbrucker, also jene zwischen 20 und 30 Jahren, das Angebot gut an. Die meisten Getesteten ließen sich dieser Altersgruppe zuordnen, teilte die Stadt am Freitag mit. Wenig Interesse zeigten dagegen die Jahrgänge 1973 bis 1978. Grundlage für die Analyse war eine Stichprobe von 2.500 Anmeldezetteln.

Die Auswertung erfolgte, "um Rückschlüsse für weitere Aktionen dieser Art und Größenordnung zu erhalten", hieß es. Bürgermeister Georg Willi (Grüne) zeigte sich erfreut, dass besonders junge Menschen an der Aktion teilgenommen hatten: "Ich freue mich, dass sich die junge Generation ihrer Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit besonders verpflichtet gefühlt hat", meinte er. In Innsbruck nahmen rund 36.600 Menschen am Massentest teil, davon fielen 68 Antigen-Tests positiv aus.