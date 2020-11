Massentests - Kärnten will Refundierung der Kosten durch den Bund

In Klagenfurt 100 Teststraßen geplant - Zahl der Standorte noch offen

Das Land Kärnten will die Kosten für die geplanten Massentests vom Bund refundiert haben. Die Ausrüstung wie Testkits, Schutzkleidung und Ähnliches werde vom Bund zur Verfügung gestellt, was die Personalkosten betrifft, werde man versuchen, sich das Geld vom Bund zurückzuholen, hieß es am Freitag beim Land auf Anfrage der APA.

In Klagenfurt sind für die Massentests 100 Teststraßen geplant, über die Standorte wird in den kommenden Tagen entschieden, wie die Stadt in einer Aussendung mitteilte. Die derzeitige Planungsannahme ist, dass sich rund 60.000 bis 70.000 Menschen in Klagenfurt testen werden. Dazu benötige man entsprechend viele Teststandorte. Dies erfordere einen entsprechend hohen Aufwand an Personal sowie eine Vielzahl an logistischen Fragen, die es nun in kürzester Zeit zu klären gelte. Am Freitagnachmittag tagte der Krisenstab, um Details zu klären, auch am Wochenende soll weiter an der Planung gearbeitet werden.