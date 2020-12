Massentests - Kaiser für regionalen und Berufsgruppen-bezogenen Fokus

Test- und Impfstrategie sollen "Hand in Hand" gehen - Veranstaltungen könnten mit negativem Test wieder möglich werden

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) befürwortet regelmäßige Corona-Screenings für Berufsgruppen mit besonders vielen Kontakten, die die Bundesregierung am Freitagabend angekündigt hat, aber auch Screenings mit regionalem Schwerpunkt, wenn es gehäuft Fälle gibt. Test- und Impfstrategie sollen "Hand in Hand" gehen, meinte Kaiser in einer Aussendung des Landespressediensts. Die Massentests für alle soll es weiter geben. Auch Kärnten plane diese für 8. bis 10. Jänner.

"Diese Tests sollen dann auch in die Impfsituation zu- und hineinführen", sagte Kaiser im ORF Kärnten-Interview am Samstag. Die Tests sollen weiterhin freiwillig sein. "Es soll aber zwei zusätzliche Perspektiven geben: Berufsgruppen die viel direkten Kontakt mit Menschen haben, sollen getestet werden, und für jene Regionen, in denen die Neuansteckungen sehr hoch sind, soll versucht werden, Tests anzuordnen, um die Infektionsketten zu unterbrechen."

Durch diese weiteren Screenings könnten Öffnungsschritte möglich werden, meinte Kaiser. "Beispielsweise könnte ich mir vorstellen, dass Tests im Tourismus, bei der Beherbergung, bei Kulturveranstaltungen oder im Sport dazu führen können, dass man Veranstaltungen wieder besuchen darf, wenn Tests etwa nicht älter als 72 Stunden sind."