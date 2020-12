Massentests - Land Kärnten erwartet 50-prozentige Teilnahmequote

Anmeldungen digital geplant - Analoge Alternative für den Notfall - 1.900 Freiwillige

In Kärnten laufen die Vorbereitungen für die Corona-Massentests von 11. bis 13. Dezember auf Hochtouren. Man rechne mit einer 50-prozentigen Teilnahmequote, sagte der Leiter des Landespressedienstes, Gerd Kurath, am Mittwoch bei einer Videokonferenz mit Journalisten. Geplant ist, dass sich die Menschen über eine Applikation des Bundes digital anmelden, die am Donnerstag getestet und am Freitag freigeschaltet werden soll. Insgesamt haben sich bisher 1.900 Freiwillige gemeldet.

Sollte die Software des Bundes nicht wie gewünscht funktionieren, arbeite man an einer analogen Alternative, so Kurath. Das würde wohl im Wege von Formularen passieren, die aber auch auf der Homepage des Landes aufgerufen und ausgefüllt werden könnten. Funktioniert die Bundes-App, sollen die Teilnehmer die Bestätigung des Testtermins samt Identifikationscode und Datenschutzerklärung daheim ausdrucken und zum Test mitbringen. Laut Landesrat Daniel Fellner könne man aber auch ohne Anmeldung kommen, wie er in der "Kleinen Zeitung" (Mittwoch-Ausgabe) erklärte.

Die Zahl der Teststationen wird laut Kurath in den Gemeinden nach der Bevölkerungszahl gestaffelt, insgesamt werden es mehr als 300 sein. "Es werden aber nicht in allen Gemeinden alle Stationen drei Tage lang geöffnet halten, das hängt von der Einwohnerzahl ab", erklärte Kurath. Derzeit gebe es noch etliche offene Fragen, so bekomme man Anfragen, ob Leute, die mehrmals wöchentlich getestet werden, zu den Massentests kommen sollen. Kurath: "Das wird wohl eher nicht der Fall sein."

Die 1.900 Freiwilligen würden jetzt alle angerufen und für die drei Tage eingeteilt. "Es werden wahrscheinlich nicht alle eingesetzt, aber wir werden die meisten brauchen", meinte Kurath. Derzeit werde noch die medizinische Ausbildung der Freiwilligen überprüft, dazu würden Angebote für eine Versicherung für die Freiwilligen eingeholt. Die Corona-Hotline des Landes werde verstärkt besetzt.

Laut Plan sollen die Teststraßen am 10. Dezember fertig aufgebaut sein. Das Land möchte möglichst viele Daten auch außerhalb der Massentests sammeln. Die Wirtschaftskammer habe angekündigt, an dem Wochenende auch Unternehmenstests zu machen. Auch diese Daten solle das Land bekommen, man versuche auch, die Zahlen aus den Heimen zu eruieren. Diese Testergebnisse sollen extra ausgewiesen werden.

PCR-Tests gleich nach positiven Antigentests werde es bei den Massentests nicht geben, erklärte Kurath. "Die Menschen werden per SMS, E-Mail oder telefonisch über das Ergebnis informiert, sie sollen sich im Fall eines positiven Schnelltests dann zum PCR-Test beim Roten Kreuz anmelden." Bei den Teststraßen würden Gemeindemitarbeiter die Absonderungen durchführen, Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) werde sie dazu ermächtigen. Damit dürfen sie dann im Auftrag der Bezirksverwaltungsbehörde positiv getestete Personen rasch telefonisch verständigen, dass sie sich in Quarantäne begeben müssen. Die Schutzausrüstung für die Mitarbeiter werde vom Bund angeliefert. Vor dem Gebäude würden Masken ausreichen, für die Personen, die die Abstriche nehmen und die Tests durchführen, werde es aber auch Kittel, Brillen und Handschuhe geben, betonte Kurath.

Die Bevölkerung soll über viele Kanäle informiert werden, etwa jene des Landes. Dazu gibt es kommende Woche einen landesweiten Postwurf. Ebenso sind Spots in elektronischen Medien und Inserate geplant. Kurath kündigte an, auch von den Gemeinden werde es Postwürfe und Mailings geben. Derzeit würden die Informationen auch in andere Sprachen übersetzt, um wirklich alle zu erreichen.