Massentests - Land Kärnten sucht medizinisches Personal

Sollen bei der Gewinnung von Probenmaterial und bei der Durchführung von Antigen-Tests mithelfen

Das Land Kärnten sucht für die am 12. und 13. Dezember geplanten Massentests auf das Coronavirus medizinisches Personal. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und der für Katastrophenschutz zuständige Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) erklärten am Samstag in einer Aussendung, man brauche das Personal für medizinische Tätigkeiten, die nur von Fachkräften durchgeführt werden könnte. 45 Euro Stundenlohn werden geboten.

Man suche nach Ärztinnen und Ärzten, Krankenpflegepersonal sowie Sanitäterinnen und Sanitätern, diese sollen bei der Gewinnung von Probenmaterial und bei der Durchführung von Antigen-Tests mithelfen. Kaiser und Fellner appellierten an all jene, die in Frage kommen, sich freiwillig zu melden. Das Anmeldeformular und weitere Informationen finden Sie unter https://katinfo.ktn.gv.at/Corona-Testpersonal. "Gesucht werden noch etwa 300 Personen, die den Anforderungen entsprechen und bei dieser Aktion mitmachen möchten", sagte Kaiser.

Gesucht werden aufgrund der berufsrechtlichen Bestimmungen also: Ärztinnen und Ärzte gemäß Ärztegesetz 1998; Biomedizinischen Analytikerinnen und Analytiker gemäß MTD-Gesetz; Personen, die ein naturwissenschaftliches oder veterinärmedizinisches Studium erfolgreich abgeschlossen haben gemäß Ärztegesetz 1998 bzw. MTD-Gesetz; Gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege nach ärztlicher Anordnung gemäß GuKG; Pflegefachassistenz nach ärztlicher Anordnung gemäß GuKG; Pflegeassistenz nach ärztlicher Anordnung und unter ärztlicher Aufsicht oder diplomierter Gesundheits- und KrankenpflegerInnen gemäß GuKG; Sanitäterinnen und Sanitäter gemäß SanG; Laborassistenz nach ärztlicher Anordnung und unter ärztlicher Aufsicht der Aufsicht oder eines Biomedizinischen Analytikers gemäß MABG; Ordinationsassistenz nach ärztlicher Anordnung und unter ärztlicher oder diplompflegerischer Aufsicht.

Fellner wies darauf hin, dass das Engagement der Blaulichtorganisationen bei der Planung der Massentests groß sei: "Diese stellen 200 Personen, die ebenfalls bei der Durchführung der Massentests eingesetzt werden können und sind eine große Stütze."