Massentests - Land NÖ und Sozialpartner rufen zur Teilnahme auf

Damit Wirtschaft den Erholungskurs fortsetzen kann und Arbeitsplätze abgesichert werden

Das Land Niederösterreich und die Sozialpartner haben am Dienstag gemeinsam dazu aufgerufen, am kommenden Wochenende an den Corona-Flächentests im Bundesland teilzunehmen. Wirtschaftskammer, Gewerkschaftsbund, Arbeiterkammer und Industriellenvereinigung appellierten diesbezüglich zudem an ihre Mitglieder. Am 12. und 13. Dezember haben etwa 1,6 Millionen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher die Möglichkeit zu kostenlosen Covid-Antigen-Tests.

"Leisten wir alle einen Beitrag, damit Infektionsketten durchbrochen werden ... So tragen wir dazu bei, dass wir zu Weihnachten nicht mit dem Virus im Gepäck unsere Familien besuchen, aber auch dazu, damit unsere Wirtschaft ihren Erholungskurs fortsetzen kann und Arbeitsplätze abgesichert werden", betonten Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) und die Präsidenten Wolfgang Ecker (WKNÖ), Markus Wieser (AKNÖ und ÖGB NÖ) sowie Thomas Salzer (IVNÖ).