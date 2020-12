Massentests - LH Stelzer rief zur Teilnahme auch ohne Termin auf

Anmeldequote Freitagmittag bei rund 15 Prozent - In Linz 13 der ersten 2.762 Abstriche positiv - OÖ. Rot-Kreuz-Präsident: "Keine Wunder" zu erwarten, Verhalten der Bevölkerung entscheidend

Mit Start der Massentests in OÖ hatten sich bis Freitagmittag mit 180.500 Personen erst 15 Prozent der Bevölkerung einen Time-Slot online geholt. Daher verdeutlichte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) erneut die Dringlichkeit zur Teilnahme. "Wir stehen kurz vor dem Weihnachtsfest" und es sei wieder mit steigenden Infektionszahlen zu rechnen. "Zu Beginn einer solchen Phase ist es wichtig, Infektionsquellen ausfindig zu machen, wozu der Massentest zählt", stellte er klar.

"Der Test tut nicht weh. Er dauert nicht lange. Aber er ist ein riesiger Beitrag in Richtung halbwegs vertrautes Weihnachten", sagte der Landeshauptmann in einer Pressekonferenz zu Mittag in Linz - er war schon in der Früh beim Test. Um die Teilnehmerzahl noch bis zum Testende am 14. Dezember zu erhöhen, appellierte er: "Gehen Sie auch testen, wenn sie nicht angemeldet sind."

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) warb in die selbe Richtung. In der Landeshauptstadt mit gut 200.000 Einwohnern gab es mit Stand Freitagvormittag 27.000 Anmeldungen. Bis dahin waren bereits 2.762 Antigentests ausgewertet. "13 davon waren positiv", gab der Bürgermeister bekannt. Zudem bat er die Linzer, die ohne Online-Termin zum Abstrich gehen, die größeren Teststraßen in der Tabakfabrik, im Design Center und der TipsArena zu nutzen.

Flächendeckend wurden in Oberösterreich 152 Teststationen mit 671 Teststraßen eingerichtet, ergänzte der Landeshauptmann. Täglich würden 7.000 Männer und Frauen für einen reibungslosen Ablauf sorgen, dankte Stelzer den Gemeinden, dem Roten-Kreuz, Samariterbund, Bundesheer, Feuerwehr sowie allen anderen freiwilligen Helfern für deren Einsatz.

Oberösterreichs Rot-Kreuz-Präsident Walter Aichinger teilte mit, dass die Positiv-Rate in ganz Oberösterreich am Mittag zwischen 0,3 und 0,5 Prozent lag. Gleichzeitig betonte er, bei dem Massentest handle es sich nur "um eine Momentaufnahme" und man dürfe "keine Wunder erwarten". Aber: Ein negatives Ergebnis sollte einen vor allem bestärken, die Hygienemaßnahmen und Abstandregeln einzuhalten. Denn man könne "so viel testen wie man will", entscheidend, ob die Verbreitung des Virus eingedämmt werden könne, sei "das Verhalten der Menschen".