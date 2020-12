Massentests - Linz steigt aus Anmeldeplattform des Bundes aus

Fährt ab 8. Dezember eigenes System hoch - Land Oberösterreich entscheidet nach dem Wochenende über "Plan B"

Nachdem es offenbar weiter Probleme mit der Anmeldeplattform des Bundes für die Corona-Massentests gibt, wird die Stadt Linz auf ein eigenes System zurückgreifen, hat Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) am Freitag mitgeteilt. Das Land Oberösterreich will nach dem Wochenende entscheiden, ob es seinen "Plan B" aktiviert. LH Thomas Stelzer (ÖVP) sprach angesichts der Pannen von "keiner überraschenden Entwicklung": "Wie so oft wird vom Bund viel angekündigt, nichts funktioniert."

Statt der EDV-Lösung liefere das vom Bund beauftragte Unternehmen nur "neue Probleme", begründete Luger den Alleingang mit einem IT-Programm. Ab 8. Dezember können sich die Linzer unter www.linz.at zum Massentest, der in ganz Oberösterreich von 11. bis 14. Dezember stattfindet, anmelden.