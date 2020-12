Massentests - Linzer Lehrer mit falschem Termin schon heute getestet

Raml: Dutzende standen vor Design Center - In Wels mussten Bürger vor Messegelände abgewiesen werden - Hatten Testtermin eine Woche vor Start der Massentestung in Oberösterreich erhalten

In Linz sind durch die IT-Pannen bei den Lehrertests bereits einige Pädagogen früher drangekommen: Als am Freitag um 8 Uhr dutzende Lehrer mit einer Anmeldebestätigung vor den verschlossenen Türen des Design Centers gestanden seien, habe man sich "kurzerhand entschlossen und gemeinsam mit dem Bundesheer und dem Roten Kreuz bewerkstelligt, dass wir die Tests für die anstehenden Lehrer trotzdem durchführen konnten", informierte Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ).

Man erwarte für Freitag noch weitere Pädagogen, die fälschlicherweise schon Termine buchen konnten. Man werde aber "auch diese testen", versicherte Raml. Nicht-Pädagogen, die sich aufgrund der fehlerhaften Software bereits für dieses Wochenende angemeldet hätten, würden den Rahmen der angedachten Test-Möglichkeiten allerdings überschreiten, so Raml.

Auch in Wels haben die Pannen des IT-System des Bundes dafür gesorgt, dass schon am Freitag vor der Messehalle Leute mit einem Termin erschienen waren. Im Gegensatz zu Linz handelte es sich allerdings nicht um Pädagogen. Vielmehr waren es Personen, die über die Anmeldeplattform eine Woche vor dem eigentlichen Start der allgemeinen Massentests in Oberösterreich (11. bis 14. Dezember) ein Time-Slot zugewiesen bekamen. Diese mussten jedoch abgewiesen werden. Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) stellte daher klar: "Nachdem die Kapazitäten an diesem Wochenende nur auf Pädagogen ausgerichtet sind, stehen in Wels auch nur drei vom Bundesheer betreute Teststraßen zur Verfügung. Es besteht daher keine Möglichkeit, dass darüber hinaus gehende Tests für nicht pädagogisches Personal stattfinden."