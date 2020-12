Land setzt mit www.testung.at auf eigenes System

Mit der vom Bund zur Verfügung gestellten Software gebe es auch in Niederösterreich "massive Anmelde-Probleme", sagte Stefan Spielbichler von Notruf NÖ am Freitag auf APA-Anfrage. Das Land setze deshalb auf das eigene System www.testung.at. "Es ist seit Donnerstagfrüh online", so der Sprecher. Auf der Plattform habe es seither schon mehr als 50.000 Anmeldungen gegeben.