In jenen acht Kärntner Gemeinden, in denen die Massentests am vergangenen Wochenende wegen des Neuschnees verschoben worden sind, werden diese am kommenden Samstag nachgeholt. Wie der Landespressedienst am Mittwoch mitteilte, wird es Teststationen in St. Lorenzen im Lesachtal, in Kötschach-Mauthen, Stall, Winklern sowie in Heiligenblut geben. Anmeldungen sind ab sofort unter www.oesterreich-testet.at möglich.