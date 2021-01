Massentests - Niederösterreichs Feuerwehr startete mit Vorbereitungen

Für flächendeckende Untersuchungen am 16. und 17. Jänner - Bisher mehr als 90.000 Anmeldungen registriert

Am Stützpunkt des Landesfeuerwehrverbandes in Tulln sind Donnerstagfrüh die Vorbereitungen für die am 16. und 17. Jänner in Niederösterreichs Gemeinden über die Bühne gehenden Corona-Massentest angelaufen. Mehrere Teams kommissionieren und verpacken in einem Containerterminal Materialien für sämtliche Standorte im Bundesland. Dies sei ein "logistischer Großeinsatz, der mehrere Tage in Anspruch nehmen wird", hieß es.

Für die erneuten flächendeckenden Untersuchungen wurden laut dem Dashboard von Notruf Niederösterreich mit Stand Donnerstagvormittag (10.00 Uhr) 91.662 Anmeldungen registriert. Auf Bezirksebene lag Mödling mit 11.452 Vormerkungen an erster Stelle.