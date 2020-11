Massentests - Oberösterreich startet am Krampustag mit Lehrern

Zwei Tage später folgen Polizisten - Termin für alle wird noch abgestimmt

In Oberösterreich starten die freiwilligen Antigen-Massentests am Krampustag bei den 38.000 Lehrern, auch zu Nikolaus sind noch die Pädagogen dran. Am 7. und 8. Dezember treten die Polizisten des Landes zur Überprüfung an. Wann die breite Bevölkerung zu den Stäbchen schreiten kann, wird derzeit noch mit dem Städte- und Gemeindebund abgestimmt, teilten LH Thomas Stelzer und LHStv. Christine Haberlander (beide ÖVP) am Mittwoch in einer Presseaussendung mit.

In jedem Bezirk soll eine eigene Teststraße eingerichtet werden. Lehrer erhalten die Informationen, wie, wo und wann ihre Antigen-Tests abgenommen werden direkt vom Bildungsministerium, die Träger der Kindergärten und anderer Einrichtungen vom Land. Sie können sich direkt über eine Software des Gesundheitsministeriums anmelden. Das Bundesheer übernimmt die Durchführung bei den Pädagogen, das Rote Kreuz bei der Polizei.

Ist ein Antigen-Test positiv, erfolgt ein weiterer Test, und die Bezirksverwaltungsbehörde wird informiert. Ist das Ergebnis des zweiten Tests auch positiv, startet die Behörde die Kontaktnachverfolgung. "Die Antigen-Tests sind zwar nur Momentaufnahmen und können keine Sicherheit für die Zukunft geben. Jedoch sind sie ein wichtiger Schritt für die Wiederöffnung der Schulen. So können wir positive Fälle von vornherein herausfiltern und den Schulstart nach dem Lockdown möglichst sicher gestalten", appellierten LH und Gesundheitslandesrätin an die Pädagogen, sich testen zu lassen.

Der Termin für die freiwilligen Massentests für alle soll mit Städte- und Gemeindebund abgestimmt werden. Um die hohe Anzahl in kurzer Zeit zu bewältigen, brauche es Freiwillige. Dazu hätten sich bereits Studierende der JKU Linz gemeldet.