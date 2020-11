Massentests - Oberösterreicher sind am 12. und 13. Dezember dran

LH Stelzer: "Größter organisatorischer Kraftakt des Landes"

Die breite Bevölkerung wird in Oberösterreich am 12. und 13. Dezember zu den freiwilligen Antigen-Großtests gerufen. Darauf einigten sich LH Thomas Stelzer (ÖVP), Städtebund-Vorsitzender Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) und GEmeindebund-Präsident Johann Hingsamer am Mittwoch, wie sie in einer Presseaussendung mitteilten.

Früher als ursprünglich geplant und gleichzeitig mit dem Nachbarbundesland Salzburg findet nun der "größte organisatorische Kraftakt in der Geschichte des Landes" statt, so Stelzer. "Aber aufgrund der sehr engen Zusammenarbeit aller Partner sind wir überzeugt, dass es gemeinsam machbar ist", betonten die drei Politiker.