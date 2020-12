Massentests - Öffis in Graz am kommenden Wochenende gratis

Taktverdichtungen und bereitstehende Reserven

Die Grazer Öffis - Straßenbahnen und Busse - werden am kommenden Wochenende für alle Fahrgäste gratis sein. Damit soll es den Menschen leichter fallen, zu den Corona-Massentests zu fahren. Zusätzlich werden auch die Takte verdichtet. "Es ist uns wichtig, dass durch die Freifahrt möglichst viele Personen schnell und sicher mit Bus und Straßenbahn zu allen Standorten kommen können", sagte Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) in einer Aussendung am Montag.

Um die vielen Menschen transportieren zu können, werden am Samstag Busse und Straßenbahnen den normalen Samstagsfahrplan mit eine Taktung zwischen siebeneinhalb und zehn Minuten fahren. Bei Bedarf stehen zusätzliche Einschübe bereit. Am Sonntag fahren die Graz Linien den normalen, nicht ausgedünnten, Sonntagsfahrplan. Auf den meisten Linien wird der übliche 15-Minuten Takt durch Einschübe weiter verringert, sodass die Teststandorte im Grazer Stadtgebiet mit einem Siebeneinhalb-Minuten-Takt erreicht werden können, hieß es in der Aussendung.

Sollte es zu bestimmten Zeiten zu unvorhergesehenen Personenansammlungen kommen, stünden weitere Verstärkerfahrzeuge bereit. Der Shuttlebus von der Haltestelle Asperngasse bis Hödlweg (Ausstiegshaltestelle Alte Poststraße) Richtung Testzentrum "Helmut-List-Halle" wird extra für das Wochenende wieder eingerichtet. Für die Linie 630 zum Flughafen (über Hauptbahnhof und Puntigam) wird der Takt für diese beiden Tage auf einen 30 Minuten-Takt halbiert.