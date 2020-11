Massentests - ÖVP verärgert über Boykott-Aufruf der FPÖ

Schwarz wirft Freiheitlichen Verharmlosung des Coronavirus vor

Der Aufruf der Freiheitlichen, die Massentests vor Weihnachten zu boykottieren, hat für Verärgerung in der ÖVP gesorgt. "Die FPÖ nutzt die Coronakrise heute ein weiteres Mal dafür aus, um in völlig verantwortungsloser Manier, auf Kosten der Gesundheit, Angst in der Bevölkerung zu schüren", reagierte die stellvertretende Generalsekretärin Gaby Schwarz via Aussendung auf Aussagen der blauen Vizeklubchefin Dagmar Belakowitsch am Mittwoch.

"Wenn man der FPÖ derzeit zuhört, ist es immer wieder aufs Neue absolut erschreckend, wie wortreich das Coronavirus mit all seinen Folgen verharmlost wird", kritisierte Schwarz. Der "unfassbare Aufruf" von Belakowitsch an die Bevölkerung, sich nicht testen zu lassen, sei ein "neuerlicher Beweis dafür, dass es die FPÖ vorzieht, sich an Verschwörungstheorien zu beteiligen, anstatt konstruktiv bei der Bewältigung der Gesundheitskrise mitzuwirken".