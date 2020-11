Details noch nicht publik

Die rund 40.000 Polizisten in Österreich sollen am 7. und 8. Dezember nach den Lehrern flächendecken auf Corona getestet werden. Während bei den Pädagogen die Tests von den Gesundheitsbehörden mit Hilfe des Bundesheeres geplant werden, wird die Polizei ihre Tests selber organisieren. Details dazu waren am Mittwoch trotz mehrmaliger Nachfrage beim Innenministerium nicht zu erfahren. Dem Vernehmen will die Exekutive auf eigene Sanitäter und das Roten Kreuz setzten.