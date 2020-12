Massentests - Positivrate in Kärnten bei 0,53 Prozent

105.890 Testpersonen, 560 positiv - Klagenfurt mit 0,34 Prozent Positivrate unter Kärnten-Schnitt

105.890 Kärntner haben sich laut vorläufigem Stand an insgesamt drei Tagen an diesem Wochenende an den Massentests beteiligt. Mit Stand 19:00 Uhr waren 105.263 Tests ausgewertet, davon fielen 560 positiv aus, also 0,53 Prozent, hieß es aus dem Büro des zuständigen Landesrats Daniel Fellner (SPÖ) am Abend auf APA-Anfrage. Das Gesamtergebnis war noch ausständig, die Zahlen sollen dann auch mit dem Lehrer-Screening zusammengeführt und am Montag präsentiert werden.

Gerechnet auf die Gesamtbevölkerung entsprach die Teilnahme 18,9 Prozent. In acht Gemeinden waren die Massentests an diesem Wochenende allerdings witterungsbedingt abgesagt worden. Die positiven Testergebnisse werden noch mittels PCR-Methode überprüft.

In Klagenfurt beteiligten sich laut einer Aussendung der Stadtkommunikation an den drei Testtagen Freitag bis Sonntag 19.454 Menschen. 0,34 Prozent bzw. 66 Corona-Schnelltests fielen positiv aus. Den größten Andrang gab es mit 8.676 Testpersonen am Freitag, schon am Samstag war es ruhiger und am Sonntag kamen mit 4.828 Testwilligen die wenigsten.