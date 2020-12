Massentests - Probleme bei Anmeldungen in Salzburg

Pädagogen und Kindergartenmitarbeiter werden daher auch ohne vorherige Registrierung getestet

In Salzburg ist es am Wochenende beim Anmeldesystem für die Massentests im Bildungsbereich offenbar zu Problemen gekommen. Presseoffizier Rene Auer vom Militärkommando Salzburg sagte daher Samstagvormittag zur APA: "Jeder der kommt, wird getestet." Wenn Pädagogen und Kindergarten-Mitarbeiter Probleme bei der Anmeldung oder vielleicht auch gar keine Möglichkeit dafür hätten, könnten sie trotzdem zu einer der vier Teststationen kommen: "Es gibt keine längere Wartezeit."

"Wie jedes neue EDV-System hat auch das für die Massentests noch Kinderkrankheiten und ist wahrscheinlich noch nicht ganz ausgereift", sagte Auer. Man habe mitbekommen, dass Personen Probleme bei der Anmeldung hatten. "Es kann aber trotzdem jeder zum Testen kommen, die Formulare können auch direkt bei uns ausgefüllt werden." Getestet wird bis Sonntagabend in der Schwarzenbergkaserne, in der Krobatinkaserne in St. Johann (Pongau), in der Wallnerkaserne in Saalfelden (Pinzgau) und in der Struckerkaserne in Tamsweg (Lungau). Eine Zahl der für heute, Sonntag, angemeldeten Personen konnte Auer aufgrund von Verlinkungsproblemen mit dem System nicht nennen.

Am Samstag wurden 6.493 Personen getestet, davon waren 13 positiv. Die Organisation hätte gut geklappt: "Wir haben von den Teilnehmern durchwegs Lob dafür bekommen." Insgesamt sind rund 17.500 Lehrer und weitere Beschäftigten im Bildungsbereich in Salzburg tätig.