Massentests - Reger Andrang, Kitzeln und IT-Probleme in Innsbruck

Bürgermeister Georg Willi "heilfroh, dass es auch analog so gut läuft" - Hofft dennoch auf Software - Ein Lokalaugenschein am Testzentrum am Messegelände (Von Maria Retter/APA) - BILD VIDEO

Schauplatz Messe Innsbruck, Freitagvormittag. Der erste Massentest in der Geschichte Tirols nimmt seinen Lauf. Die Aktion "Tirol testet" hat gerufen und zahlreiche Bürger packen die Gelegenheit beim Schopf, um sich auf Corona testen zu lassen. Die Warteschlange vor der Öffnung des großen Testlokals ist bereits Geschichte, das Prozedere läuft trotz IT-Problemen in geordneten Bahnen. Am ersten von drei Testtagen.

Mittendrin: Ein zufriedener Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi. Das Stadtoberhaupt zeigt sich von den Softwareproblemen des Bundes unbeeindruckt und beruhigt: "Wer bis morgen keine Nachricht bekommt, kann von einem negativen Testergebnis ausgehen", so Willi im APA-Gespräch. Nur positiv Getestete werden telefonisch informiert. Das sei auch schon der einzige fundamentale Unterschied zum ursprünglichen Plan. "Der große Vorteil des vom Bund bereitgestellten Systems ist, dass jede Person - unabhängig davon, ob positiv oder negativ getestet - binnen relativ kurzer Zeit ein SMS bekommt". Wegen der IT-Ausfälle können derzeit jedoch weder E-Mail Adresse noch Handynummer automatisiert erfasst werden.

Nun konzentriere man sich deshalb ausschließlich auf die positiv Getesteten, die "so schnell wie möglich" telefonisch informiert würden, erläutert Willi. Ein positives Testergebnis löse die behördliche Meldepflicht aus, 1450 und das Corona-Center würden informiert und die Person wird zum PCR-Test in der Innsbrucker Olympiaworld geladen. Das Land habe schon sehr früh damit begonnen, die Kapazitäten auszubauen, eine weitere Aufstockung während des Testwochenendes sei nicht geplant. Auch wenn es momentan für die Teilnehmer keinen Unterschied macht, hoffe ich, dass das System bald funktioniert", räumt Willi ein, so könne man "mehr Servicecharakter" garantieren. "Vom Ergebnis ist es egal, wir finden die Positiven heraus, das ist das Ziel der Aktion". So könne man "Virenlast aus der Bevölkerung herausnehmen", meint Willi.

Um 10.00 Uhr herrscht am Innsbrucker Messegelände ein konstanter Andrang, zu einer Warteschlange kommt es nicht. Familien mit Kinderwagen, viele ältere Menschen, die alleine kommen, kleinere Gruppen Jugendlicher mit bunten Masken und Sportler mit Rucksack in Wanderschuhen trudeln ein. Teilweise hätten Interessierte schon vor Beginn der Massentests um 7.00 Uhr vor noch verschlossenen Türen gewartet, berichtet eine Sprecherin der Stadt. "Vor allem jene, die wir zur Risikogruppe zählen, sind sehr früh gekommen, wohl um den großen Ansturm zu umgehen", schätzt Klaus Weingartner, Kommandant der Feuerwehr Mühlau, die das Team der Stadt über das Testwochenende bei Logisikaufgaben am Standort Messe unterstützt. Heute seien 17 Feuerwehrleute anwesend, am Wochenende werde auf 25 Personen aufgestockt, berichtet Weingartner, der davon ausgeht, dass am Wochenende mehr Personen kommen als am Freitag.

Am Eingang werden die Ankommenden von den Feuerwehrleuten begrüßt und aufgerufen, sich die Hände zu desinfizieren. Dann folgt die Registrierung an einer der insgesamt 20 Anmeldestationen. "Unsere Leute lenken die Personenströme und unterstützen organisatorisch", erklärt Kommandant Weingartner und verweist auf zahlreiche positive Rückmeldungen bereits während der ersten paar Stunden: "Alle sind sehr angetan, wie gut und reibungslos das alles funktioniert".

Eine Mitarbeiterin der Stadt Innsbruck sitzt am Anmeldetisch Nummer 13, hinter einer Plexiglasscheibe. Sie trägt, wie alle anderen Organisatoren und Helfer, eine FFP2-Maske, am Tisch liegen Einweghandschuhe, zwei Flaschen Desinfektionsmittel stehen bereit - "Eines für die Hände und eines den Tisch", lacht sie. Den Ablauf erklärt sie folgendermaßen: "Eigentlich wäre es meine Aufgabe gewesen, den Barcode zu scannen, um die Personen im System zu hinterlegen. Jetzt kontrollieren wir nur, ob der Name auf dem Formular mit dem Lichtbildausweis übereinstimmt und leiten die Person an die Teststraße weiter. Außerdem nehmen wir die Datenschutzerklärung entgegen". Sie hätte sich für den heutigen Einsatz freiwillig gemeldet, erzählt sie, noch sei es recht ruhig, sie rechne aber mit einem größeren Ansturm am Nachmittag.

"Ohne die vielen Freiwilligen wäre das heute unmöglich", betont indes Bürgermeister Willi, "in ganz Innsbruck sind an diesem Wochenende hunderte Freiwillige im Einsatz". An 25 in fünf Kojen organisierten Tischen in der Teststraße wartet medizinisches Personal, unter anderem Johanniter. Ein junger Mann nimmt einen Nasenanstrich ab. "Wir haben vor dem Einsatz eine Schulung absolviert", erzählt er, "es ist aber gar nicht schwer". Die Abnahme könne in manchen Fällen einen leichten Würgereiz auslösen, erklärt er, die meisten würden aber nur ein leichtes Kitzeln verspüren: "Wir führen das Teststäbchen durch die Nase in den Rachen. An der Schleimhaut wird die Probe entnommen, das Ganze dauert etwa 15 Sekunden". Bei Antigen-Tests werde kein Labor zur Auswertung benötigt, das Ergebnis stehe innerhalb kurzer Zeit fest.

Die größte Herausforderung sei die knappe Zeit gewesen, lässt Bürgermeister Willi die Vorbereitungen Revue passieren: "In neun Tagen die Tests zu organisieren, ist eine große Aufgabe". Dann gibt er seine persönliche Test-Anekdote zum Besten: "Ich wollte unbedingt genau dasselbe machen wie all die Innsbrucker, die sich am Wochenende dem Test unterziehen. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Nasenabstrich erleben dürfen/müssen. Es hat ein wenig gekitzelt, schlimm war es nicht", schmunzelt er und eilt weiter - schließlich stehen noch zweieinhalb Corona-Testtage an.