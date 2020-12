Massentests - Rotes Kreuz NÖ stellt mehr als 1.000 Mitarbeiter

Drive-In-Teststraßen und mobile Teams im Bundesland ebenfalls normal besetzt

Das Rote Kreuz Niederösterreich will für die Coronavirus-Massentestungen mehr als 1.000 Tester im Bundesland zur Verfügung stellen. Die Sanitäter und diplomiertes Pflegepersonal sollen einer Aussendung zufolge am 12. und 13. Dezember die Abstriche abnehmen.

Am Freitag habe man einen internen Aufruf gestartet. "Heute wissen wir bereits: wir können alle Positionen besetzten", erklärte Josef Schmoll, Präsident des Roten Kreuzes Niederösterreich. Mitarbeiter in den Drive-In-Teststraßen und von mobilen Teams sollen an dem Wochenende zusätzlich zur Verfügung stehen, auch der Rettungsdienst laufe "in gewohnten Bahnen weiter".