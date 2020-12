Massentests - Rund 160.000 Anmeldungen in der Steiermark

Grazer Congress am Samstag ausgebucht

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0388 vom 11.12.2020 muss es im ersten Absatz/zweiter Satz richtig heißen: Angesichts der Einwohnerzahl von rund 1,25 Millionen (nicht: 12,5) ---------------------------------------------------------------------

Bis Freitagmittag haben sich rund 160.000 Männer und Frauen für den Coronavirus-Schnelltest bei einer der 187 Teststandorte in der Steiermark angemeldet. Angesichts der Einwohnerzahl von rund 1,25 Millionen liegt die Quote noch recht nieder. Einsatzleiter Harald Eitner hofft, dass einige am Wochenende spontan zu den Teststraßen kommen. Am Samstag sei das ab 16.00 Uhr möglich, am Sonntag ab 12.00 Uhr, denn davor seien die Termine recht dicht gebucht.

Freitagnachmittag wurden letzte Vorbereitungen in den Gemeinden und Städten getroffen. Das Bundesheer half bei den Aufbauarbeiten und es wurden Übungen gemacht, um die Gemeindebediensteten für ihre Aufgaben vorzubereiten. Tische und Laptops wurden bereitgestellt, schilderte Eitner die letzten Handgriffe.

An beiden Tagen wird von 8.00 bis 18.00 Uhr getestet. Die Abstriche werden von geschultem Personal abgenommen. Anmeldungen sind weiterhin unter www.steiermarktestet.at sowie unter der Telefonnummer 0316/376300 möglich. Freitagmittag rief die Kommunikation Land Steiermark noch einmal dazu auf, zum Test zu gehen, um möglichst viele symptomlos Infizierte in der Bevölkerung zu entdecken und Infektionsketten rasch zu unterbrechen.

In der Landeshauptstadt Graz waren bis Freitag, 8.30 Uhr, rund 40.700 Termine für die Testungen an den Grazer Standorten gebucht. Der Standort Congress war für Samstag vollständig und für Sonntag beinahe ausgebucht. Auch der Standort Karl-Franzens-Universität sei sehr gut gebucht, hieß es in einer Aussendung.

Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) und Soziallandesrätin Doris Kampus (SPÖ) appellierten an die steirische Bevölkerung: "Die aktuelle Situation fordert unsere steirischen Krankenhäuser und insbesondere die Intensivabteilungen. Unser oberstes Ziel muss es sein, zu jedem Zeitpunkt ausreichend Kapazitäten zu haben und dies erreichen wir nur, wenn wir alle gemeinsam Maßnahmen ergreifen, um das Virus einzudämmen."

Zum Test sind die ausgedruckte Termin-Bestätigung sowie ein gültiger Lichtbildausweis und die E-Card mitzubringen. Man kann sich zwischen Nasen- oder Rachenabstrich entscheiden. Das Abwarten des Testergebnisses vor Ort ist nicht vorgesehen, um Massenansammlungen zu vermeiden. Das Testergebnis wird zeitnah per SMS oder E-Mail an die getestete Person übermittelt. Im Falle eines positiven Testergebnisses erfolgt eine Kontaktaufnahme durch 1450 zur weiteren Abklärung mittels PCR-Testung und die Vermittlung eines Testtermins bei einer Drive-In-Station.

Zur Testung aufgerufen sind alle Steirerinnen und Steirer, die älter als sechs Jahre sind und ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Steiermark haben. Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren müssen entweder von einem Elternteil begleitet werden oder eine Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten vorweisen. Von der Testung ausgeschlossen sind all jene Personen, die Covid-19-Krankheitssymptome aufweisen beziehungsweise sich zum Testzeitpunkt im Krankenstand oder in behördlicher Quarantäne befinden.