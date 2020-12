Massentests - Rund 20.000 Anmeldungen von steirischen Pädagogen

Samstag war beliebter als Sonntag

Rund 20.000 Lehrer, Kindergarten-Pädagogen und Leute vom Schulpersonal haben sich in der Steiermark bis Freitagnachmittag für die Massentests am Samstag und Sonntag angemeldet. "Wir sind praktisch ausgebucht", sagte Harald Eitner, Leiter der Fachabteilung für Katastrophenschutz und Landesverteidigung, auf APA-Nachfrage. Dennoch können Pädagogen auch spontan zu den Teststraßen kommen, denn man werde die Testzeiten bei Bedarf nach hinten verlängern.

Insgesamt sind es rund 26.000 steirische Pädagoginnen und Pädagogen von Schulen, Kindergärten sowie Betreuungseinrichtungen, die sich am Wochenende testen lassen sollen. Laut Eitner war besonders der Samstag als Testtag beliebt, wer da keinen Termin mehr bekommen habe, sei dann auf Sonntag ausgewichen. In der Steiermark stehen am 5. und 6. Dezember insgesamt 20 Standorte mit 37 Teststraßen zur Verfügung.