Massentests - Rund 22.000 Abstriche in erster Woche in der Steiermark

Antigen-Tests an sechs Standorten - Ab Freitag an weiteren 16

In der ersten Woche der neuerlichen landesweiten Antigen-Tests in der Steiermark sind rund 22.000 Menschen zu den insgesamt sechs Standorten gekommen. Bis inklusive Samstag wurden 21.872 Abstriche genommen - sie brachten 89 positive Ergebnisse. Das sind 0,4 Prozent. 52 Tests (0,24 Prozent) waren ungültig. Ab Freitag, 22. Jänner, öffnen weitere 16 Stationen, die dann bis Ende Mai dauerhaft in Betrieb sein sollen, hieß es am Montag in der Aussendung des Landes Steiermark.

Die Anmeldung für die kostenlosen Antigen-Testungen erfolgt weiterhin über das Anmelde-Tool des Bundes. Für telefonische Anmeldungen steht die Hotline 0800/220 330 täglich von 7.00 bis 22.00 Uhr zur Verfügung. Bis Freitag wird vorerst in Bruck an der Mur, Graz, Gleisdorf, Leibnitz, Judenburg und Liezen getestet. Danach auch noch in Bad Aussee, Bad Radkersburg, Deutschlandsberg, Eisenerz, Feldbach, Fürstenfeld, Gratkorn, Hartberg, Leoben, Mariazell, Mürzzuschlag, Murau, Schladming, Unterpremstätten-Zettling, Voitsberg und Weiz.