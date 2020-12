Massentests - Salzburg, Oberösterreich und Kärnten starten am Freitag

Salzburg und OÖ testet an vier Tagen, Kärnten an drei

Mit Salzburg, Oberösterreich und Kärnten starten heute, Freitag, drei weitere Bundesländer in die Corona-Massentests. In Salzburg beginnt das Screening heute in der Landeshauptstadt, wo auch am Samstag noch getestet wird, am Samstag folgen auch der Pinzgau und der Lungau, am Sonntag ist die Bevölkerung im Flachgau, Tennengau und Pongau dran. Am Montag können sich noch alle Bewohner in den Seniorenheimen und Behinderteneinrichtungen des Landes testen lassen.

In Oberösterreich sind die 150 Teststationen von Freitag bis einschließlich kommenden Montag geöffnet. Kärnten will das Vorhaben von Freitag bis Sonntag absolvieren, wobei in einzelnen Gemeinden aufgrund der Schneesituation vom Massentest abgesehen wird.