Massentests - Salzburg testet am Montag in Sozialeinrichtungen

Mobile Schnelltests für 5.330 Personen Senioren und Menschen mit Behinderung

Die Massentest in Salzburg sind am Sonntag eigentlich beendet. Doch am Montag werden die freiwilligen und kostenlosen Schnelltests noch in den Sozialeinrichtungen des Landes angeboten. "Wir wollen auch den teils nicht so mobilen Menschen die Teilnahme ermöglichen. Wir hoffen, dass so viele wie möglich mitmachen", sagten Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) und Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn (Grüne) in einer Aussendung.

Alle 5.330 Bewohnerinnen und Bewohnerin den 75 Seniorenheimen und 23 Behinderteneinrichtungen des Landes können sich testen lassen. Durchgeführt werden die Antigen-Schnelltests von geschulten Personal in den Einrichtungen oder von mobilen Teams des Roten Kreuzes. Das Ergebnis liegt nach 15 Minuten vor. Ist es positiv, wird noch am selben Tag ein PCR-Test durchgeführt. "Wir möchten den Bewohnerinnen und Bewohnern damit eine unkomplizierte Testmöglichkeit anbieten, ohne Wegstrecken zurücklegen zu müssen. Für viele ist es wichtig, Sicherheit und Gewissheit zu haben", betonte Sozialreferent Schellhorn.

Am Samstag läuft das Screening noch in der Stadt Salzburg, im Pinzgau und im Lungau. Am Sonntag sind dann der Flachgau, der Tennengau und der Pongau mit den kostenlosen Tests an der Reihe.