Massentests: Scharfe Kritik und wenig Zulauf in Tirols großen Städten

Quantität "nicht das, was man erwartet habe" - "Qualität aber stimmt" - Kritik am Bund aus Kufstein: "Glaubwürdigkeit verloren"

In den Testlokalen der beiden größten Tiroler Städte, Innsbruck und Kufstein, hat sich der Trend von Samstag fortgesetzt und sogar noch verstärkt: Der Zulauf ließ zu wünschen übrig. "Die Quantität ist nicht das, was wir uns erhofft hätten, die Qualität aber stimmt. Wir haben viele gute Rückmeldungen", sagte eine Sprecherin der Stadt Innsbruck der APA. Indes übte der Kufsteiner Bürgermeister Martin Krumschnabel scharfe Kritik am Bund - man habe an Glaubwürdigkeit verloren.

"Weniger Personen als gestern und damit viel weniger als vorgestern" seien heute in die insgesamt fünf Teststationen der Stadt Kufstein gekommen, um sich auf Corona zu testen, so Krumschnabel enttäuscht. Ähnlich stellte sich die Lage in der Landeshauptstadt Innsbruck dar. Die Helfer würden sich gegenseitig motivieren, berichtete Sprecherin Rebecca Müller: "Auch wenn der Ansturm sehr gering ist, ist die Stimmung prinzipiell gut". Jeder hätte sich gewünscht, "dass mehr kommen, vor allem weil wir so gut aufgestellt sind", meinte Müller, die heute an den Standorten Messe und Congress vor Ort war, und dort einen "sehr verhaltenen" Zulauf beobachtete.

Negativ ausgewirkt auf die Beteiligung an den Massentests hätten sich laut dem Bürgermeister der zweitgrößten Stadt Tirols, Kufstein, bundespolitische Widersprüche. "Die Parteien im Bund sollen endlich aufhören, jeweils das Gegenteil zu behaupten, die Unterschiedlichkeit ist kaum zu ertragen", machte Krumschnabel aus seinem Frust keinen Hehl. Manche Parteien würden die Bürger gar aufrufen, sich nicht testen zu lassen. "Das ist nicht staatstragend". Er wünsche sich "geschlossenes Auftreten".

Durch "Sprünge in der Argumentation" habe man die Bevölkerung "komplett verunsichert", kritisierte Krumschnabel die Bundesregierung. Ihm leuchte das "System der Massentests wirklich ein", die letzten Tage hätten jedoch gezeigt, dass dies "keine mehrheitsfähige Lösung" sei. "Es ist eindeutig, dass die Menschen die Massentests nicht als probates Mittel erachten, die Pandemie einzudämmen", schlussfolgerte Krumschnabel.

Nun gelte es, das verlorene Vertrauen wieder aufzubauen. "Offensichtlich müssen wir die Strategie überdenken und einen neuen Weg einschlagen". Wie dieser ausschauen könnte, vermochte er nicht zu sagen. "Die Entscheidungen trifft der Bund". Kämen vom Bund jedoch klarere Vorgaben, bräuchte sich niemand vor Ort laufend verteidigen.

Er habe den Eindruck, dass eine Mehrheit "nicht bereit ist, aktiv etwas gegen den Virus zu unternehmen". Eher würde die Bevölkerung Einschränkungen hinnehmen. Er habe mit Skeptikern gesprochen, die sich nicht testen lassen wollten, erzählte er. Darunter seien nur wenige tatsächliche Coronaleugner, die eine Verschwörung orten, viele seien einfach frustriert und durch die Diskussionen verunsichert.

In Kufstein beginne man schon langsam, "Hard- und Software abzubauen", berichtete der Bürgermeister. Mit dem Ablauf zeigte er sich, wie die Innsbrucker Organisatoren, zufrieden. Nun habe man gesehen, dass ein solcher Massentests "ganz einfach durchzuführen" sei. Die Software des Bundes "braucht kein Mensch", sie sei "völlig überflüssig". Man könne solche Tests eigentlich öfters durchführen, dachte Krumschnabel trotz der ernüchternden Teilnahmequoten über etwaige Folgetests nach.