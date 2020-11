Massentests - SPÖ-Pensionistenverband fordert Teilnahme ohne Internet

Brief an Regierung: Menschen ohne Computer oder Smartphone könnten ausgeschlossen sein

Der SPÖ-Pensionistenverband (PVÖ) hat in einem Schreiben an die Regierung davor gewarnt, dass Menschen ohne Computer oder Smartphone von den Corona-Massentests ausgeschlossen sein könnten. PVÖ-Präsident Peter Kostelka fordert in dem Schreiben, dass die Test-Teilnahme jener Menschen, die über keinen Internetzugang und E-Mail-Adresse verfügen, sichergestellt ist.

Der Brief des PVÖ richtet sich an Bundeskanzler Sebastian Kurz, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). "Es muss sichergestellt werden, dass eine Teilnahme an Corona-Massentests auch ohne die zwingende Verwendung von digitalen Kommunikationsmitteln gewährleistet ist", schrieb Kostelka. Dies sei eine wichtige und notwendige Maßnahme in einer Zeit, in der viele ältere Menschen bereits verunsichert seien, nachdem in Südtirol ein "Timeslot" via Internet für den Testtermin notwendig war und das Testergebnis per E-Mail bekanntgegeben worden sei. Mit einer solchen Vorgangsweise würden in Österreich nicht alle Menschen erreicht werden können, daher brauche es eine analoge Schiene der Kommunikation.