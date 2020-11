Massentests - Stadt Salzburg testet am 11. und 12. Dezember

Fahrplan für Testungen im Bundesland Salzburg konkretisiert - Am 12. Dezember wird auch im Pinzgau und Lungau getestet - Am 13. Dezember im Flachgau, Pongau und Tennengau

Die Stadt Salzburg wird die freiwilligen Corona-Massentests am Freitag, 11. Dezember, und am Samstag, 12. Dezember, durchführen. Für die kostenlosen Antigen-Tests sind drei Teststationen vorgesehen: Das Messezentrum, der Terminal zwei am Flughafen und das Kongresshaus. Die Massentests am Land erfolgen in rund 370 Testlokalen und finden am Samstag, 12. Dezember, im Pinzgau sowie im Lungau statt und am Sonntag, 13. Dezember, im Flachgau, Pongau und Tennengau.

In Salzburg wurde heute, Montag, der Fahrplan für die Massentestung auf das Corona-Virus bekanntgeben. Von 11. bis 13. Dezember werden 300.000 Bürgerinnen und Bürger zu den freiwilligen und kostenlosen Abstrichen erwartet.

Aus logistischen Gründen werden die Massentests an insgesamt drei Tagen durchgeführt. Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes unterstützen sowohl die Stadt Salzburg als auch die Gemeinden am Land bei den Testungen. Damit genügend Personal vorhanden ist, wird in der Stadt Salzburg schon am Freitag und dann noch am Samstag getestet, wie ein Sprecher der Stadt gegenüber der APA erläuterte. Die Helfer des Roten Kreuzes seien am Sonntag für die Landgemeinden reserviert.

Die Stadt Salzburg hat an das Österreichische Bundesheer einen offizieller Assistenzantrag gestellt. Das Rote Kreuz wird die medizinische Betreuung des Massentests mit rund 500 Einsatzkräften übernehmen. Das Contact-Tracing führt die Epidemiebehörde durch. Rund 300 Kräfte will die Stadt aus eigenem Personal stellen. Hinzu kommen Freiwillige, etwa aus den Reihen der Feuerwehr. An weiteren Details, der Logistik im Vorfeld und vor Ort sowie dem Zusammenspiel der Einsatzorganisationen und der Stadtverwaltung wird noch gefeilt.

In den Landgemeinden orientieren sich die Standorte der Testlokale an die Landtagswahl. Es werden circa 370 Testlokale zur Verfügung stehen, wie das Landesmedienzentrum informierte. Das Konzept der Testung in Wahllokalen wie in den Landgemeinden sei aber in der Stadt Salzburg nicht umsetzbar, hieß es in einer Aussendung der Stadt.

Getestet wird in der Stadt Salzburg wie in den Landgemeinden von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Mitzunehmen ist ein Lichtbildausweis und die E-Card, eine Anmeldung ist nicht nötig. Laut Landesmedienzentrum kann "jede und jeder den Schnelltest machen", Kinder ab einem Alter von zehn Jahren, auf Wunsch auch jüngere Kinder.

Zusätzlich zu diesen Terminen finden in Salzburg noch weitere Tests statt. Den Anfang der Massentests macht die Gemeinde Annaberg-Lungötz (Tennengau) bereits am 1. und 2. Dezember, wobei in Annaberg am 1. Dezember und in Lungötz am 2. Dezember getestet wird. Am 5. und 6. Dezember werden die Pädagogen getestet und am 7. Dezember die Polizisten.

(S E R V I C E: Alle Informationen zu den Massentestungen im Bundesland Salzburg unter www.salzburg.gv.at/coronatests).