Massentests - Start in Wien mit großem Andrang

Lange Warteschlange vor der Stadthalle - In der Bundeshauptstadt Testungen an drei Standorten möglich - BILD VIDEO

Heute, Freitag, früh sind in Wien die großflächigen Corona-Massentests angelaufen. An drei Standorten, der Stadthalle, der Marx-Halle und der Messe Wien, können sich die Menschen mittels Schnelltest auf eine Infizierung prüfen lassen. Am Vormittag war der Andrang bereits groß - unter anderen bei der Stadthalle, wie ein APA-Lokalaugenschein ergab. Dort hatte sich bereits eine längere Warteschlange gebildet, die quer durch den davor liegenden Märzpark ging.

Bis 13. Dezember können sich die Wienerinnen und Wiener testen lassen. Insgesamt werden 286 Testlinien für Schnelltests und 20 für PCR-Tests installiert. Der Betrieb ist täglich von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geplant. Die Kapazität an den drei Standorten sind insgesamt für bis zu 150.000 Testungen pro Tag bzw. für insgesamt mehr als 1 Mio. Menschen ausgelegt.

Die Terminvereinbarung ist obligatorisch und ist unter "www.oesterreich-testet.at" möglich. Dort müssen Name, Adresse, Sozialversicherungsnummer und auch eine Kontaktmöglichkeit angegeben werden. Das Testergebnis kann man sich entweder per Mail oder per SMS schicken lassen