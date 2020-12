Massentests - Start mit regem Andrang in Graz

Auslastung an Stationen unterschiedlich hoch - LH Schützenhöfer: "Wichtig, dass wir die Infektion in den Griff kriegen" - Vizekanzler Kogler. "Bitte die hervorragenden Kapazitäten nutzen" - BILD

In der Steiermark haben am Samstag die freiwilligen Massentests auf das Corona-Virus begonnen. Der Bevölkerung mit rund 1,25 Mio. Einwohnern werden rund 780 Testspuren zur Verfügung gestellt, der morgendliche Andrang war rege. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) haben sich am Vormittag in der Grazer Helmut-List-Halle testen lassen. Auch Verteidungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) verschaffte sich einen Eindruck über den Ablauf.

In Graz ist der Beginn der zweitägigen Testaktion mit reger Beteiligung, jedoch reibungslos angelaufen. Die Türen der zehn Teststandorte im Stadtgebiet öffneten bereits um 8.00 Uhr. Bis Samstagfrüh hatten sich landesweit allerdings erst an die 190.000 Männer und Frauen angemeldet, wie Harald Eitner, Leiter der Fachabteilung für Katastrophenschutz und Landesverteidigung und verantwortlich für die Organisation der Massentestungen in der Steiermark, gegenüber der APA schilderte. Das entspricht knapp 15 Prozent der Gesamtbevölkerung. Am Samstag hoffte man, dass doch noch mehr Menschen zu den bis 18.00 Uhr geöffneten Teststationen kommen.

Der steirische Landeshauptmann Schützenhöfer und Vizekanzler Kogler sind am Vormittag in der Helmut-List-Halle in Graz, mit gutem Beispiel vorangegangen. LH Schützenhöfer appellierte abermals an die Bevölkerung, die kostenlose Testung in Anspruch zu nehmen. "Wir haben alles getan, was man tun kann und müssen alles tun, damit wir die Infektion in den Griff kriegen, auch wenn die Menschen langsam coronamüde sind", sagte der Landeshauptmann. Bei den Anmeldungen liegt man allerdings unter den Erwartungen von 500.000 Tests. "Wir haben hohe Erwartungen gehabt. Wir werden sehen, heute sind die Anmeldungen nochmals gestiegen und es sind gar nicht so wenige da, die sich gar nicht angemeldet haben und jetzt einfach vorbeikommen", zeigte sich der Landeshauptmann optimistisch. Sein Schnelltest-Ergebnis: "Wie immer - negativ".

Vizekanzler Werner Kogler zeigte sich "beeindruckt von der Koordinationsleitung aller Beteiligten". Daher sei es "umso besser, wenn noch viele teilnehmen. Bitte die hervorragenden Kapazitäten nutzen und - was wichtig ist - auch andere überzeugen. Jeder Einzelne, den wir herausfischen können, ist ein Beitrag fürs Ganze. Wir sind auf die Mitarbeit von allen angewiesen", betonte Kogler. Er verwies auch auf den bereits am Freitag angekündigten zweiten Durchgang der Massentests in den Ländern von 8. bis 10. Jänner, "wo es vielleicht auch mehr Anreize geben wird daran teilzunehmen". "Eigentlich sollte es aber Motivation genug sein, für den Nächsten was zu tun, wenn man sich selbst testen lässt", sagte Kogler.

Insgesamt stehen in den steirischen Gemeinden und Städten 187 Teststationen und knapp 780 Testspuren bereit. In Graz sind es zehn Stationen. Große Unterschiede gab es in der Landeshauptstadt bei der Auslastung der Teststandorte: Der Congress in der Innenstadt war sowohl am Samstag als auch Sonntag vollständig ausgebucht. Dort können pro Tag an die 5.000 Tests gemacht werden, wie Harald Eitner gegenüber der APA darlegte. Der Andrang in der Früh war entsprechend stark, lief aber sehr geordnet ab. "Ich war nach 13 Minuten fertig - inklusive Anstellen", berichtete ein junger Mann gegenüber der APA. Er hatte den Ablauf von der Ankunft am Sparkassenplatz bis zum Verlassen des Gebäudes am Handy mitgestoppt.

Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) war in der Früh als einer der Ersten bei der Testung im Congress: "Es sind nur wenige Minuten die sie für ihre Gesundheit und ihre Gemeinschaft investieren müssen, damit unser Zusammenleben wieder eine Spur normalisiert wird", rief er nach dem Abstrich die Bevölkerung auf, am Prozedere teilzunehmen. An den insgesamt 168 Teststraßen sollen heute laut Nagl über 35.000 Personen (von insgesamt rund 295.000 Einwohnern der Stadt) getestet werden. Das wären dann rund zwölf Prozent am ersten Tag.

An der Med-Uni Graz war noch ausreichend Plätze verfügbar. Für den Samstag wurden 1.400 Testwillige erwartet, berichtete Peter Krusic von der Präsidialabteilung der Stadt im Gespräch mit der APA. Um 8.00 Uhr standen bei einem Lokalaugenschein bereits an die 100 Testwillige in der Schlange. Das Warten hatte jedoch rasch ein Ende, wie die Testpersonen nach dem Abstrich berichteten: "Ich habe keine fünf Minuten gewartet. Drinnen ist man bis auf den Test sowieso die ganze Zeit in Bewegung. Es ist perfekt abgewickelt worden", schilderte eine Mutter mit Kind.

Auch für ein älteres Ehepaar, das mit der Straßenbahn angereist kam, war die Wartezeit nach wenigen Minuten wieder zu Ende: "Es ging sehr flott, alles problemlos gelaufen und vorbereitet - von der Anmeldung bis zur Testung. Sogar die Straßenbahnfahrerin hat geholfen und uns beim Aussteigen den Weg gezeigt, zeigte sich der Grazer "sehr zufrieden".

Etwa 8.000 Menschen helfen bei der Abwicklung und der Organisation der Massentest. Gefordert waren neben den rund 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Freiwillige in den Gemeinden, auch die steirischen Einsatzorganisationen. An die 2.500 Kameraden der Feuerwehren sorgen an diesem Wochenende für die reibungslose Anreise zu den Teststationen, das Rote Kreuz wird am Wochenende rund 36.000 Einsatzstunden leisten.

Das Österreichische Bundesheer hat seinen Personaleinsatz bei der Massentestung für das Testwochenende gegenüber der Lehrpersonal-Testung verfünffacht, um im organisatorischen und logistischen Bereich zu unterstützen. "1.294 Soldaten sind im Einsatz", berichtete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, die sich "stolz auf die Truppe" und beeindruckt vom Zusammenwirken der Einsatzkräfte zeigte. Auch sie riet, an der Massentestung teilzunehmen: "Nützen Sie die Zeit, es ist wirklich vorbereitet", appellierte die Ministerin an die Bevölkerung.

Kurz Entschlossene konnten sich am Samstag ab 16.00 Uhr ohne Voranmeldung testen lassen, für Sonntag wollte man Testungen ohne Anmeldung bereits ab 12.00 Uhr anbieten.