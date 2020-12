Massentests - Steiermark berät noch über Verlängerung

Mögliche Maskenpflicht in Grazer Innenstadt ebenfalls noch nicht fixiert - Laufende Gespräche mit Bund, Bundesheer und Rotem Kreuz

Nach einer Online-Krisenstab-Sitzung in der Steiermark hat die Landesregierung um LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) am Montagabend noch keine Entscheidung über eine mögliche Verlängerung der Massentests getroffen. Diese müssten erst auf Bundes- und Landesebene abgestimmt und besprochen werden. Ähnliches gelte für eine mögliche Maskenpflicht in bestimmten Bereichen des öffentlichen Raums. Am Wochenende waren etwa Teile der Grazer Innenstadt kolportiert worden.

Seitens der Stadt Graz wurde ebenfalls auf die Ergebnisse laufender Gespräche vertröstet. Es müssten auch Bundesheer und Rotes Kreuz eingebunden werden. Für die steirische Landeshauptstadt hatte es im Vorfeld geheißen, dass beispielsweise am Gelände der Grazer Messe weiterhin Testspuren angeboten werden könnten. Eine Entscheidung in beiden Fällen soll in den kommenden Tagen fallen, hieß es Montagabend.

Nach den Massentests vom Wochenende bedankten sich Schützenhöfer und LHStv. Anton Lang (SPÖ) in der Aussendung der Kommunikation Steiermark bei "allen Steirerinnen und Steirern, die das Angebot wahrgenommen haben und sich testen ließen. Ein großer Dank auch an alle Einsatzkräfte, Freiwilligen, Behörden, Städte- und Gemeindevertreter für die großartige organisatorische Leistung. Dieses Projekt hat gezeigt, was wir in kürzester Zeit alle gemeinsam auf die Beine stellen können."