Massentests - Steiermark mit eigener Anmeldehotline

In Kärnten auch ohne Anmeldung zur Teststation

Die Anmeldung zu den Massentests wird in den Bundesländern unterschiedlich gestaltet. In der Steiermark etwa ist bei den Tests im Bildungsbereich keine Alternative zum Online-Tool des Bundes vorgesehen, sehr wohl aber bei der großen Testung am 12. und 13. Dezember. Auch eine telefonische Anmeldung ist möglich.

Die Steiermark plant bei den Massentestungen im Bildungsbereich keine Alternative zum Online-Tool des Bundes. Anders verhält es sich bei der großen Testung am 12. und 13. Dezember. Ab dem 7. Dezember werde die Anmeldung über eine Telefonhotline möglich sein, erklärte Harald Eitner, Leiter der Fachabteilung für Katastrophenschutz und Landesverteidigung, auf Anfrage der APA. Er habe Vertrauen, dass die Online-Anmeldung funktionieren werde, weil man es aber nicht in der Hand habe, könne man es nicht garantieren. Für die telefonischen Anmeldungen greife man auf einen privaten Anbieter zurück, der 60 Personen dafür zur Verfügung stellt. Die Möglichkeit werde es parallel zur Onlineanmeldung bis am Abend des 11. Dezember geben, so der mit der Organisation der steirischen Massentests betraute Beamte.

Die Anmeldung für die Tests in Kärnten sollen laut Landespressedienst über das System des Bundes erfolgen. "Unsere IT bekommt heute eine Testumgebung im System und ab morgen soll es freigeschaltet sein", erklärte Gerd Kurath vom Landespressedienst auf APA-Anfrage. Wer Fragen zur Anmeldung hat, kann Infos über die Kärntner Corona-Hotline (050 536 53003) bekommen. Eine telefonische Anmeldung zu den Massentests soll es in Kärnten nicht geben. Wer keine Möglichkeit hat, sich über das Internet anzumelden, könne aber einfach bei den Teststationen vorbeikommen und sich vor Ort anmelden.

Seitens des Landes Tirol verwies man gegenüber der APA erneut darauf, dass das im Vorfeld zugesandte Testformular samt darin enthaltenem Strichcode genüge, um sich vor Ort zu registrieren. Zum Test extra anmelden muss man sich nicht. In einigen Gemeinden – so etwa auch in der Landeshauptstadt Innsbruck – würde aber noch ein zusätzliches Anmeldungsprozedere angeboten, hieß es.