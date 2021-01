Massentests - Steiermark startete Dauerbetrieb bis Ende Mai

Andrang am Montag rege - Knapp 1,27 Prozent der Tests brachten positives Ergebnis

In der Steiermark sind Montagmittag wieder sechs Standorte für Antigen-Massentests auf das Coronavirus in Betrieb gegangen. In den kommenden beiden Wochen kommen weitere dazu, wodurch ab 22. Jänner 22 Test-Standorte für den regelmäßigen Dauerbetrieb bis 31. Mai 2021 zur Verfügung stehen werden, hieß es seitens des Landes. Der Andrang am Montag war laut Organisator Harald Eitner rege: Bis 16.45 Uhr wurden 2.052 Personen getestet. 26 waren positiv, das sind knapp 1,27 Prozent.

Um Punkt 12.00 Uhr hatten die sechs Teststationen ihren Betrieb aufgenommen und zwar in Graz in der Messehalle, in Leibnitz im Schulzentrum, in Gleisdorf im Forum Kloster, in Bruck an der Mur in der Hannes Bammer-Sporthalle, in Judenburg in der Lindfeldhalle und in Liezen in der Ennstalhalle. An diesen Standorten wird nun Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr und am Freitag 8.00 bis 20.00 Uhr getestet, zusätzlich am Samstag von 8.00 bis 12.00 Uhr.

Mit den 2.052 getesteten Personen bis 16.45 Uhr an allen Standorten zusammengezählt sei man bei 80 Prozent der Auslastung gewesen, sagte Eitner. Etwa 2.500 hätten in dem Zeitraum getestet werden können. Dass sich so viele in den ersten Stunden haben testen lassen, sei auch deshalb erstaunlich, weil die Anmeldung recht spät möglich war und es da neuerlich Probleme gab, schilderte der Organisator.

Am Montag hat übrigens auch die Anmeldung für Testtermine ab dem 22. Jänner begonnen, denn ab diesem Tag stehen weitere Teststraßen in Deutschlandsberg, Voitsberg, Bad Radkersburg, Feldbach, Fürstenfeld, Weiz, Hartberg, Eisenerz, Mariazell, Mürzzuschlag, Leoben, Bad Aussee, Murau, Schladming, Unterpremstätten-Zettling und Gratkorn zur Verfügung.

Von 22. bis 24. Jänner werden alle 22 Standorte von 8.00 bis 18.00 Uhr Termine anbieten. Ab 25. Jänner startet dann der Regelbetrieb: Dieser wird von Montag bis Donnerstag jeweils von 8.00 bis 18.00 Uhr, am Freitag von 10.00 bis 20.00 Uhr und jeden Samstag von 8.00 bis 12.00 Uhr erfolgen. An den Standorten Bad Radkersburg, Mariazell, Eisenerz und Bad Aussee steht das Angebot im Regelbetrieb jeweils nur am Freitag und Samstag zur Verfügung.