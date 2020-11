Massentests - Steiermark testet Bevölkerung am 12. und 13. Dezember

Orte für Teststraßen werden noch festgelegt

Die Steiermark wird die Massentests für die breite Bevölkerung am 12. und 13. Dezember ermöglichen, hieß es am Freitag in einer Aussendung des Landes. Das frühe Datum soll dazu führen, dass Menschen mit positivem Test noch vor Weihnachten wieder aus der Quarantäne entlassen werden könnten. Wo genau die Teststraßen zu finden sein werden, soll bis Mitte kommender Woche feststehen, hieß es auf APA-Nachfrage.

Die Organisation der Testungen würden in enger Abstimmung mit Land, Städten und Gemeinden, Bundesheer, Rotem Kreuz und Einsatzorganisationen durchgeführt. Bei den Tests handelt es sich um Antigen-Schnelltests. "Die Durchführung dieser Testungen ist ein landesweiter Kraftakt. Wir sind aber überzeugt, dass diese Tests uns helfen können, Infektionsketten zu unterbrechen und damit die Ausbreitung des Virus besser zu kontrollieren", ließen LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und LHStv. Anton Lang (SPÖ) wissen.

"Unser gemeinsames Ziel ist es, die Infektionszahlen so stark wie möglich zu senken, auch um damit eine Entlastung der Spitalskapazitäten zu erreichen. Je mehr Steirerinnen und Steirer an den Tests teilnehmen, desto besser wird es uns gelingen, die Infektionsketten zu durchbrechen", ergänzte Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP).

Seit einigen Tagen finden Expertengespräche zu den noch zu klärenden Fragen statt. In den zuständigen Stellen werde "praktisch Tag und Nacht an einer möglichst guten Vorbereitung für diese Massentests gearbeitet". Man will die Öffentlichkeit über weitere Details informieren, sobald diese feststehen. Unklar ist auch noch, wie sich Bund und Land die Kosten aufteilen werden, denn sowohl Tests als auch Schutzausrüstung und vor allem das Personal müssen finanziert werden. Diesbezüglich sei die Steiermark noch in Gesprächen mit dem Bund.

Kolportiert wurde, dass rund 900.000 Antigentests für die Steirerinnen und Steirer zur Verfügung stehen. Die Stadt Graz will offenbar rund 7.000 Lehrer und Elementarpädagogen in der Listhalle und im Grazer Congress testen. Für die Massentests bei der restlichen Bevölkerung werde man wohl mit großer Wahrscheinlichkeit auf das Areal der Messe und die Stadthalle zurückgreifen. Auch der Flughafen ist im Gespräch. Details und die genauen Orte seien derzeit noch nicht fixiert.

Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) meinte: "Wir alle wollen so schnell wie möglich wieder zu unserem gewohnten Leben zurück und möglichst ohne Einschränkungen unseren Alltag bewältigen. Damit die Strategie zum Erfolg führt, benötigen wir die volle Unterstützung der Bevölkerung, wir müssen alle an einem Strang ziehen."

Städtebund-Landesvorsitzender Kurt Wallner und Gemeindebundpräsident Erwin Dirnberger sagten: "Auch für uns Städte und Gemeinden stellen diese Massentests eine große Herausforderung dar. Wir werden unser allerbestes geben um diese Aufgabe positiv bewältigen zu können.

Robert Reif von den steirischen NEOS betonte in einer Aussendung, dass dir Vor- und Nachbearbeitung der Massentests entscheidend sei: "Die Tests sollten ausnahmslos über die E-Card abgewickelt werden, um unnötige Bürokratie zu verhindern. Weiters könnten die zu testenden Bürger Infos ihrer Kontaktpersonen der letzten 48 Stunden mitbringen. Das würde das Contact Tracing wirksam miteinbeziehen."

Auch die steirischen Grünen sehen das "Danach" als entscheidend: "Das, was die Landesregierung bis jetzt gemacht hat, ist zu wenig: Alles steht und fällt damit, wie schnell die Testabläufe funktionieren - und da gibt es definitiv noch ganz, ganz viele Probleme", meinte Landtagsklubobfrau Sandra Krautwaschl.