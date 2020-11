Massentests - Steiermark will sich noch nicht auf Termine festlegen

Vorher "gewissenhaft alle Notwendigkeiten und Möglichkeiten überprüfen"

Die steirische Landesregierung will sich bei den konkreten Terminen für die Massentests noch nicht festlegen. Zuerst wolle man "gewissenhaft alle Notwendigkeiten und Möglichkeiten überprüfen", hieß es am Donnerstag auf APA-Nachfrage. Am Nachmittag haben die steirischen Experten in verschiedenen Gremien noch zu dem Thema beraten. Die Organisation der Tests werde jedenfalls in enger Abstimmung mit Land, Städten und Gemeinden, Bundesheer und Einsatzorganisationen durchgeführt.

Vonseiten des Landes liegt die organisatorische Leitung bei der Fachabteilung für Katastrophenschutz und Landesverteidigung. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hatte noch vor wenigen Tagen betont, dass die Tests jedenfalls noch vor Weihnachten stattfinden sollten.