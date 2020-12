Massentests - Steiermark wird an 185 Standorten Abstriche machen

Anmeldung ab Montag - Knapp 900 Testspuren

Für die Massentest für die Bewohnerinnen und Bewohner der Steiermark werden am 12. und 13. Dezember 185 Teststationen im gesamten Bundesland verteilt zur Verfügung stehen. An knapp 900 Testspuren werden Proben gezogen - von 8.00 bis 18.00 Uhr. Getestet wird mittels Antigen-Schnelltests durch Personal des steirischen Gesundheitswesens, hieß es Mittwochabend in einer Aussendung. Die Terminvergabe wird am Montag zur Verfügung stehen.

Zur Testung aufgerufen sind alle Steirerinnen und Steirer, die älter als sechs Jahre sind und ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Steiermark haben. Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 14 Jahren müssen entweder von einem Elternteil begleitet werden oder eine Einverständniserklärung des oder der Erziehungsberechtigten vorweisen. Von der Testung ausgeschlossen sind all jene Personen, die Covid-19-Krankheitssymptome aufweisen beziehungsweise sich zum Testzeitpunkt im Krankenstand oder in behördlicher Quarantäne befinden.

"Ermöglicht wird dies alles durch die große Unterstützung seitens der Gemeinden und die enge Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Bundesheer, dem Roten Kreuz, den Freiwilligen Feuerwehren, und der Polizei. Für den großen Einsatz möchte ich mich bereits jetzt herzlich bedanken", sagte Harald Eitner, Leiter der Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung des Landes Steiermark.

Die Anmeldung zur Testung und die Terminvergabe erfolgt online unter www.steiermarktestet.at . Ab Montag, 7.12.2020, 8.00 Uhr besteht die Möglichkeit zur Anmeldung. Der Test ist für die Bevölkerung kostenlos, wurde betont.