Massentests - Steirische Polizei begann mit Tests in eigenen Reihen

Freiwillig für rund 4.000 Beamtinnen und Beamten - Zwei Abstriche geplant - BILD

Für rund 4.000 steirische Polizistinnen und Polizisten sowie Mitarbeiter der Verwaltung in der steirischen Exekutive haben am Montag die freiwilligen Corona-Antigen-Tests begonnen. Bis 10. Dezember läuft die erste Testreihe, in der Woche darauf - von 14. bis 18. Dezember - sollen die Getesteten dann einen zweiten Abstrich machen lassen, hieß es in der Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

Die uniformierten Beamten seien täglich mehrmals in Kontakt mit fremden Menschen und haben daher das Risiko einer Selbst- oder Fremdansteckung. In einer Vorbildfunktion werden sich daher Polizistinnen und Polizisten testen lassen. Neun sogenannte Kompetenzteams werden in 19 Teststraßen in der gesamten Steiermark die Tests durchführen. Gesamtverantwortlich für die Umsetzung ist Oberstleutnant Christian Kuntner: "Wir stellen eine größtmögliche Testkapazität sicher. Betonen möchten wir, dass die Teilnahme der Probanden freiwillig ist." Landespolizeidirektor Gerald Ortner meinte: "Wir möchten damit die Bevölkerung ermutigen, sich ebenfalls freiwillig testen zu lassen."