Massentests - Stichwort: Antigen-Tests

Kein Labor nötig - Abnahme mittels Nasen-Rachen-Abstrich

Bei den österreichweiten Massentests kommen vorrangig Antigen-Tests zum Einsatz. Diese sind eine Möglichkeit eines direkten Erregernachweises von SARS-CoV-2. "Bei Antigen-Tests wird kein Labor zur Auswertung benötigt, das Ergebnis steht innerhalb kurzer Zeit (etwa 20 Minuten) fest", informierte das Sozialministerium. Im Vergleich zu PCR-Tests sind sie aber weniger zuverlässig.

Die Probenabnahme erfolgt mittels Nasen-Rachen-Abstrich oder bei einigen Tests per Rachen-Abstrich. Daher dürfen diese Tests nur durch medizinisches Fachpersonal ausgeführt werden. Ein positives Testergebnis löst die behördliche Meldepflicht aus.

Im Unterschied zu PCR-Tests wird bei Antigen-Tests nicht das Erbgut des Virus nachgewiesen, sondern dessen Protein bzw. Proteinhülle. Sie sind laut Experten vor allem zur Identifikation von Personen geeignet, die zum Testzeitpunkt eine relativ hohe SARS-CoV-2-Viruslast haben. Damit könne man vor allem Menschen aus dem Infektionsgeschehen nehmen, die zwar kaum bis keine Symptome verspüren, aber andere anstecken können.

Klar ist, dass diese Verfahren gegenüber den als Gold-Standard geltenden PCR-Tests weniger genau sind. Das heißt, dass sie nicht jenen Virus-Träger erkennen, bei dem sich die Infektion erst zu entwickeln beginnt, und bei dem die Viruslast in Nase und Rachen noch entsprechend niedrig ist. Gleiches gilt für den mitunter langen Zeitraum, in dem die Infektion abklingt, SARS-CoV-2-Viren aber noch in geringerem Ausmaß als in der infektiösen Phase vorhanden sind. Hier schlagen PCR-Test verlässlicher an.