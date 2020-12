Massentests - Straffe Organisation in St. Pölten und Wiener Neustadt

Komplikationsfreie Abwicklung - Wenig Wartezeiten, aber auch keine Leerläufe des Personals - BILD

Die Corona-Massentest in St. Pölten und Wiener Neustadt, den beiden größten Städten Niederösterreichs, sind am Samstag ohne Komplikationen abgewickelt worden. Straffe Organisation und ausreichende personelle Ressourcen sorgten bei durchschnittlichem Andrang für kurze Wartezeiten der Testwilligen. Längere Leerläufe der medizinischen Helfer wurden an beiden Orten allerdings ebenso wenig verzeichnet.

In der niederösterreichischen Landeshauptstadt fanden die Untersuchungen im VAZ, in der Fachhochschule, in der Arbeiterkammer, am Wirtschaftshof, im Kulturhaus Wagram und bei der Tennishalle UETV St. Pölten statt. Bei rund 60.000 Berechtigten hatten 11.000 Personen eine Online-Voranmeldung ausgefüllt. Bis etwa 14.00 Uhr unterzogen sich etwa 3.600 Menschen einem Test, dabei wurden nach Angaben eines Rathaussprechers zwei positive Ergebnisse registriert.

In Sachen Organisation seien "viele positive Rückmeldungen" eingegangen, sagte der Sprecher mit Verweis auf das Echo an den Teststraßen sowie in den sozialen Netzwerken. Die Wartezeiten hätten in den meisten Fällen weniger als zehn Minuten betragen.

Grundsätzlich immer etwas los war an den Teststationen in Wiener Neustadt, wo lange Warteschlangen ebenfalls ausblieben. "Es waren alle angemeldeten da und viele darüber hinaus", resümierte der Pressesprecher der Statutarstadt. Auch in Sachen Personal habe sich kein Engpass abgezeichnet - im Gegenteil, wie vor allem die Mittagszeit bewies, wo gestaffelt in die Pause gegangen wurde, ohne dass sich ein Rückstau bildete.

In Summe stehen in Wiener Neustadt acht Standorte zur Verfügung. Täglich sind dort bis zu 240 Helfer im Einsatz. Neben Mitgliedern von Bundesheer, Rotem Kreuz und Feuerwehr helfen auch 80 Studierende und Mitarbeiter der FH Wiener Neustadt bei der Umsetzung der Flächentests mit.

Die Statutarstadt im Süden des Bundeslandes stellt einen Sonderfall dar, wird hier doch bis einschließlich Dienstag getestet. Am Wochenende stehen Magistratsangaben zufolge Berufstätige und Familien im Fokus, Montag und Dienstag sind in erster Linie für Senioren reserviert.