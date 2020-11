Massentests - "Team Österreich" sucht Helfer

Hilfsplattform von Ö3 und dem Roten Kreuz soll zur Drehscheibe der freiwilligen Helfer werden

Das "Team Österreich" von Hitradio Ö3 und dem Österreichischen Roten Kreuz hilft bei den Corona-Massentests. Die Initiative soll dabei zur "Drehscheibe der freiwilligen Hilfe" werden. Gefragt sind Menschen mit medizinischem Hintergrund, aber auch Helferinnen und Helfer in der logistischen Abwicklung, hieß es in einer Aussendung von Ö3 am Montag.

Einerseits werden die bereits rund 85.000 registrierten Mitglieder im "Team Österreich" gefragt, ob sie entsprechend ihren Fähigkeiten im Bedarfsfall mit anpacken wollen, andererseits können sich Freiwillige jetzt anmelden und dann – falls notwendig – eingesetzt werden. Konkret gesucht werden ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aktuell in Oberösterreich, prinzipiell ist ein Einsatz aber überall möglich. Alle Informationen zum Team Österreich und zur Anmeldung auf oe3.orf.at/teamoesterreich.