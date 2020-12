Massentests - Testung in 14 Tiroler Gemeinden

Fortsetzung der Testungen vom Wochenende

In 14 Tiroler Gemeinden wird heute, Dienstag, die am Wochenende begonnene Corona-Massentestung fortgesetzt bzw. abgeschlossen. Aufgrund der vorherrschenden Schnee- und Unwetterlage am Wochenende - vor allem in Osttirol - hatten die Kommunen ihre Öffnungszeiten für die Testung verlegt. Bisher wurden in Tirol rund 400 Corona-Infizierte durch die Massentests identifiziert. Bis Sonntagabend hatten 220.713 Tiroler teilgenommen.

Für die Bürger in den 14 Gemeinden bestehe am Dienstag die vorerst letzte Möglichkeit, sich kostenlos und freiwillig auf das Coronavirus testen zu lassen, hieß es. Dabei handelte es sich um die Orte Ainet, Gaimberg, Iselsberg-Stronach, Leisach, Matrei in Osttirol, Oberlienz, Obertilliach, Prägraten, Schlaiten, St. Johann im Walde, Thurn, Oetz, Umhausen und Vals.