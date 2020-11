Massentests - Testungen in Niederösterreich am 12. und 13. Dezember

Bis zu 800 Teststraßen in den Gemeinden - Bei positivem Ergebnis Nachkontrolle mit PCR-Tests - GRAFIK

Niederösterreich hat für die Corona-Massentests das Wochenende 12. und 13. Dezember bestimmt. Das legten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), ihr Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP), Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl und der Präsident des SP-Gemeindevertreterverbandes Rupert Dworak am Freitag fest.

Als zentrale Abwicklungsplattformen werden die Gemeinden gemeinsam mit Freiwilliger Feuerwehr, Zivilschutzverband, Rotem Kreuz, Samariterbund und Bundesheer fungieren. Insgesamt werden in den Gemeinden bis zu 800 Teststraßen eingerichtet werden, sagte Pernkopf. "Und 15.000 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Einsatz sein." Das Angebot werde sich gemäß der Empfehlung des Bundes an alle ab sechs Jahren richten, "möglichst wohnortnah und natürlich freiwillig", so der LH-Stellvertreter.

Über das Ergebnis des Antigen-Tests soll man digital verständigt werden. Im Falle einer positiven Testung soll eine Nachkontrolle mittels PCR-Test stattfinden. Um Menschenansammlungen zu vermeiden, sollen diese PCR-Tests nicht am Ort der Antigentest stattfinden, sondern in den bestehenden PCR-Teststraßen.

Königsberger-Ludwig sieht in den Massentests "auf jeden Fall eine wichtige Ergänzung für unsere ohnehin gut aufgestellte Teststrategie", weil man dadurch einen guten Einblick in das Infektionsgeschehen erhalte und hochinfektiöse, aber asymptomatische Menschen herauspicken könne. Die Landesrätin hob auch die Bedeutung des Contact Tracing hervor. Die Mitarbeiter im Contact Tracing sollen deshalb auch aufgestockt werden, so Pernkopf und Königsberger-Ludwig unisono.

Die Gemeinden verfügten über die entsprechende Organisationskraft und hätten viel Erfahrung im Mobilisieren von Freiwilligen, betonte Riedl. "Wir werden alle notwendigen Räumlichkeiten zur Verfügung stellen können, in größeren Gemeinden wird es mehr Testlinien geben."