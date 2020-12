Massentests - Tirol sieht sich gerüstet, Testen getestet

Öffnungszeiten der Screeningstraßen ausgeweitet - Lokalaugenschein in Turnsaal - BILD

In Tirol sieht man sich vor der am Freitag startenden Corona-Massentestung gut gerüstet. Unter anderem mit einem postalisch übermittelten Testformular und einem darin enthaltenen Strichcode geht man davon aus, Wartezeiten und Menschenansammlungen zu vermeiden. Indes wurden die Öffnungszeiten der Screeningstraßen am Wochenende ausgedehnt. Und man übte schon mal das Testen der Tests.

Letzteres erfolgte Mittwochnachmittag in einem Turnsaal der Gemeinde Axams. Dabei wurde einmal mehr das genaue Prozedere verdeutlicht. "Mit einem amtlichen Lichtbildausweis, dem ausgefüllten Testformular sowie mit der unterzeichneten datenschutzrechtlichen Einwilligung betritt man - mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz - das Testlokal gemäß der Beschilderung bzw. Bodenmarkierungen und lässt sich registrieren", erklärte Elmar Rizzoli, Projektleiter von "Tirol testet" im Zuge eines Lokalaugenscheins für Medienvertreter. Die Registrierung erfolgt mittels Strichcode am Testformular, weshalb jedenfalls die per Post übermittelten Dokumente mitzunehmen seien.

Nach Vorlage der Dokumente und Registrierung erhält man ein Test-SMS, mit dem die Richtigkeit der Telefonnummer überprüft wird. Im Anschluss an die Registrierung erfolgt der Gang zum "Testbereich", wo der Antigen-Test mit einem Nasen-Rachen-Abstrich entnommen wird. Der Test mit einem Wattestieltupfer dauert nur wenige Sekunden. Nach der Testung sollen die Personen umgehend das Testlokal verlassen und ein Informationsblatt mitnehmen, das Hinweise zur weiteren Vorgehensweise enthält. Kurz danach erhält man per SMS, E-Mail oder Festnetznummer das Ergebnis.

Bei einem positiven Ergebnis müssen die Betroffenen schließlich zum PCR-Test. Dafür erhalten sie laut Land automatisch eine Benachrichtigung samt Zugangscode von der Gesundheitshotline "1450" der Leitstelle Tirol, die für eine Einfahrt in die Screeningstraße berechtigt. Letztere weisen von 4. bis 6. Dezember längere Öffnungszeiten auf.

(S E R V I C E - Laufend aktualisierte Informationen online unter www.tiroltestet.at; kostenlose Hotline des Landes: Tel. 0800 80 80 30)