Massentests - Über 30.000 Anmeldungen im Burgenland

Testungen an fünf Tagen - Eisenstadt reduzierte Kapazität

Für die zweite Runde der Massentests im Burgenland haben sich bis jetzt über 30.000 Personen angemeldet, teilte das Landesmedienservice am Montagnachmittag mit. Die Tests finden von 13. bis 17. Jänner statt. Personen, die sich nicht online anmelden können, steht die Hotline des Bundes (0800/220330) zur Verfügung.

Bis Montagnachmittag hatten sich 30.601 Personen zu den neuerlichen Massentests angemeldet. Angeboten werden die Antigen-Schnelltests an insgesamt 34 Teststationen. Getestet wird an allen fünf Testtagen in den Bezirksvororten Eisenstadt, Neusiedl am See, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart, Güssing und Jennersdorf. An allen anderen Standorten wird es an drei Tagen (15. bis 17. Jänner) die Möglichkeit zur kostenlosen Teilnahme geben. Anmeldungen sind bis einschließlich 17. Jänner möglich (oesterreich-testet.at).

In der Landeshauptstadt wird wieder im Allsportzentrum getestet, wobei Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) aufgrund des längeren Lockdowns nun mit einem geringeren Interesse der Bevölkerung rechnet. Die Testkapazitäten wurden daher von zehn auf fünf Teststraßen mit einer Testkapazität von 2.200 pro Tag reduziert. Steiner appellierte dennoch zur Teilnahme: "Je mehr Personen sich testen lassen, umso wirkungsvoller ist diese Maßnahme im Kampf gegen die Pandemie."